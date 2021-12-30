Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +10
море +10

Происшествия

В Симферополе водитель автобуса травмировал пожилую пассажирку

В Симферополе вновь отличился водитель общественного транспорта.

На этот раз инцидент произошел в автобусе №95. Как пишут пользователи соцсетей, из-за резко закрытой водителем двери упала пожилая женщина.

«Вчера на остановке Ашан прижал дверью мужчине руку, а на остановке Привоз не успела войти бабушка в салон, как он опять начал закрывать двери. Из-за этого женщина упала и ударилась головой о ступеньку», — пишут очевидцы в группе «Инцидент Крым и Севастополь» в Telegram.

Напомним, как сообщало Новости Крыма, в Симферополе уволили водителя автобуса «Перевальное-Симферополь», который высадил на мороз ребенка.

Ранее Общественная палата Крыма согласовала повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте при условии улучшения качества обслуживания пассажиров.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Судаке пенсионер едва не взорвал дом. Сегодня в Судаке жильцам удалось предотвратить взрыв газа в многоэтажном доме.

Стали известны обстоятельства пропажи 8-летней девочки в Севастополе. Пропавшую в Севастополе 8-летнюю Зарину Просолову, которую впоследствии нашли живой и здоровой, приютила у себя местная жительница.

В грязи под Симферополем застрял автомобиль скорой помощи с пациентом. Автомобиль скорой помощи с медиками и пациентом застряла в размытом грунте в Симферопольском районе, вызволять его пришлось спасателям.

В жутком ДТП на западе Крыма один человек погиб и трое получили травмы. Один человек погиб и трое пострадали в результате лобового столкновения легковых автомобилей в Черноморском районе.

Происшествия
В Ялте горит многоквартирный дом: есть пострадавшие, людей эвакуируют

В Ялте горит многоквартирный дом: есть пострадавшие, людей эвакуируют

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Ялте по улице Таврической в четверг днем.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших резко уменьшилось

Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших резко уменьшилось

Число умерших за сутки - 6.

Происшествия
Чиновник администрации Алушты попался на взятке в 300 тысяч рублей

Чиновник администрации Алушты попался на взятке в 300 тысяч рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника управления муниципального контроля администрации Алушты, который подозревается в получении крупной взятки.

Общество
Крым назван очень тревожным регионом

Крым назван очень тревожным регионом

Самые большие страхи населения связаны с пандемией и QR-кодами.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации