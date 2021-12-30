Происшествия
В Симферополе водитель автобуса травмировал пожилую пассажирку
В Симферополе вновь отличился водитель общественного транспорта.
На этот раз инцидент произошел в автобусе №95. Как пишут пользователи соцсетей, из-за резко закрытой водителем двери упала пожилая женщина.
«Вчера на остановке Ашан прижал дверью мужчине руку, а на остановке Привоз не успела войти бабушка в салон, как он опять начал закрывать двери. Из-за этого женщина упала и ударилась головой о ступеньку», — пишут очевидцы в группе «Инцидент Крым и Севастополь» в Telegram.
Напомним, как сообщало Новости Крыма, в Симферополе уволили водителя автобуса «Перевальное-Симферополь», который высадил на мороз ребенка.
Ранее Общественная палата Крыма согласовала повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте при условии улучшения качества обслуживания пассажиров.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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