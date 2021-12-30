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Происшествия

В Симферополе неизвестный порезал колеса нескольким десяткам авто

Этой ночью в районе улицы Мате Залки неизвестный неизвестный порезал колеса нескольким десяткам авто.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Сегодня на верхней Мате Залки никто не поехал на работу. У всех порезаны шины. У всех машин порезано по два по три колеса. Это двор 29 дома. Все обычно в 7-9 утра разъезжаются, но сегодня никто никуда нее уехал из-за проколотых шин», — рассказывает автор видео.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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