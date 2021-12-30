Происшествия
В Севастополе над офисом «Единой России» погиб человек
фото © sevastopol.su
Пожар произошел в жилом доме на улице Большая Морская 29 декабря.
Стали известны подробности и официальные данные по пожару в жилом доме на улице Большая Морская в Севастополе, о котором сообщалось ранее.
По сведениям главного управления МЧС по Севастополю, сигнал о пожаре в доме, на первом этаже которого располагается офис регионального отделения «Единой России» поступил 29 декабря около 17:58 от очевидцев, которых привлек черным дым из окна квартиры на втором этаже.
«По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: два отделения 1-й пожарно-спасательной части, автолестница 1-й пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ», – сообщили в ведомстве.
Установлено, что площадь пожара составила пять квадратных метров. При этом, на пожаре погиб один человек. Причины и обстоятельства возникновения пожара, а также гибели человека в настоящий момент устанавливаются.
В тексте использованы материалы: Форпост
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В Севастополе над офисом «Единой России» погиб человек
Пожар произошел в жилом доме на улице Большая Морская 29 декабря.
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