В Крыму думают, что резкого роста цен на продукты в новом году не будет

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Причин для резкого подорожания продовольственных товаров в Новом году нет, поскольку в уходящем по многим культурам собран хороший урожай.

Такое мнение выразила вице-премьер России Виктория Абрамченко, пишет «Коммерсант».

В частности, по словам Абрамченко, около 23 млн тонн собрано по масличным культурам, 40 млн - по сахарной свекле, более 120 тонн по зерновым. Также она отметила ряд мер, принятых правительством для недопущения серьезных ценовых скачков: государство поддержит отрасль, чтобы избежать повторения «картофельного дефицита», который россияне почувствовали в этом году.

В том числе в стране создадут дополнительные овощехранилища и оптово-распределительные центры. Она также отметила, что не все продукты выгодно завозить из-за рубежа, хотя такой вариант тоже рассматривали.

«Те же самые томаты из Узбекистана гораздо дороже, чем наши тепличные»,— цитирует ресурс Абрамченко.

Ранее сообщалось, что на фоне некоторого падения цен на плодоовощную продукцию в ноябре 2021 года на полуострове заметно подорожал хлеб и телевизоры. Годовая инфляция и в Крыму, и в Севастополе замедлилась до 8,29% и 10,04% соответственно. При этом в республике ее средний показатель по-прежнему ниже, а в городе федерального значения – выше, чем в среднем по ЮФО (8,75%) и в целом по России (8,40%).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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