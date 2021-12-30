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Трассу Симферополь - Евпатория - Мирный может быть закончат в 2023 году
Новую трассу Симферополь - Евпатория - Мирный введут в строй к концу 2023 года, в ближайшие дни будет открыто движение по второму этапу этой автодороги.
Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Завтра или уже сегодня открывается второй этап дороги Симферополь – Евпатория - Мирный от Николаевской развязки до села Скорцово, поэтому движение в этом направлении идет, - сказал он.
- Все работы на этой дороге планируем завершить к 2023 году». По словам Аксенова, основной поток транспорта уйдет на новую трассу, и дороги города Саки будут разгружены.
Трасса Симферополь – Евпатория – Мирный - это четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч.
На этом участке предусмотрено строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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