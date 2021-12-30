Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Как крымчанам получить вакцину Pfizer: инструкция ● Аксенов признался, что носит QR-код с собой на бумажке ● Ковидный госпиталь переедет в хирургический корпус горбольницы Ялты ● Крымский феномен: число заражений падает, а смертность растет ● В Симферополе отменили все новогодние мероприятия
Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших резко уменьшилось
фото © Новости Крыма
Число умерших за сутки - 6.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 29 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 110 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 770 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 787 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 223 человека, выздоровевших за весь период – 118 007.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Как крымчанам получить вакцину Pfizer: инструкция. С 1 декабря на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на границе Крым/Украина заработали пункты вакцинации для граждан Украины, проживающих на полуострове.
Ковидный госпиталь переедет в хирургический корпус горбольницы Ялты. Госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией переместится на первый этаж хирургического корпуса стационара Ялтинской городской больницы.
Крымский феномен: число заражений падает, а смертность растет. Количество умерших за сутки - 24. Процент летальности - 22.
Аксенов посчитал коллективный иммунитет от COVID-19 в Крыму. Коллективный иммунитет от новой коронавирусной инфекции в Крыму приблизился к 70%. Однако, смертность от коронавируса на полуострове бьет все рекорды.
Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших резко уменьшилось
Число умерших за сутки - 6.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
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