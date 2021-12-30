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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших резко уменьшилось

08:58 четверг, 30 декабря 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших резко уменьшилось

фото © Новости Крыма

Число умерших за сутки - 6.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 29 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 110 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 770 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 787 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 223 человека, выздоровевших за весь период – 118 007.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Как крымчанам получить вакцину Pfizer: инструкция. С 1 декабря на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на границе Крым/Украина заработали пункты вакцинации для граждан Украины, проживающих на полуострове.

Ковидный госпиталь переедет в хирургический корпус горбольницы Ялты. Госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией переместится на первый этаж хирургического корпуса стационара Ялтинской городской больницы.

Крымский феномен: число заражений падает, а смертность растет. Количество умерших за сутки - 24. Процент летальности - 22.

Аксенов посчитал коллективный иммунитет от COVID-19 в Крыму. Коллективный иммунитет от новой коронавирусной инфекции в Крыму приблизился к 70%. Однако, смертность от коронавируса на полуострове бьет все рекорды.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших резко уменьшилось

Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших резко уменьшилось

Число умерших за сутки - 6.

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