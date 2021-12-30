Следкому подарят огромное здание в центре Симферополя

фото © Яндекс.Карты

Речь идет о бывшем институте минеральных ресурсов общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров на проспекте Кирова.

Четырехэтажное здание бывшего института минеральных ресурсов на проспекте Кирова в Симферополе, где сейчас проходит капитальный ремонт, передадут Следственному комитету. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, что здание выставили на продажу за 232,2 миллиона рублей еще два года назад. Вместе со строением общей площадью 3 459 квадратных метров можно было приобрести и участок площадью 5 000 «квадратов». Тогда покупателей не нашлось. После этого власти пытались продать здание во второй раз, эта попытка также не принесла успеха.

Сейчас объект, находящийся в плачевном состоянии, закрыт на ремонт. Работы обойдутся в 322 миллиона рублей, их проводит компания «Монолит».

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым и Севастополь обновили исторический максимум потребления электроэнергии. Новый рекорд потребления электроэнергии установлен 24 декабря на Крымском полуострове.

Власти Крыма уверяют, что уменьшили площадь несанкционированных свалок. «В целом так называемая мусорная реформа двигается, несмотря на сложности. Одна из ключевых задач — создание соответствующих операторов.

В Крыму Загорское водохранилище заполнено на 90 процентов. Прошедшие в Крыму дожди увеличили запасы воды в водохранилищах.

У столетнего здания в Севастополе из-за непогоды провалилась крыша. На какое-то время жительница Балаклавы ощутила силу стихии и ничтожность строительных технологий.