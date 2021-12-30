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Власть

Следкому подарят огромное здание в центре Симферополя

Следкому подарят огромное здание в центре Симферополя

фото © Яндекс.Карты

Речь идет о бывшем институте минеральных ресурсов общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров на проспекте Кирова.

Четырехэтажное здание бывшего института минеральных ресурсов на проспекте Кирова в Симферополе, где сейчас проходит капитальный ремонт, передадут Следственному комитету. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, что здание выставили на продажу за 232,2 миллиона рублей еще два года назад. Вместе со строением общей площадью 3 459 квадратных метров можно было приобрести и участок площадью 5 000 «квадратов». Тогда покупателей не нашлось. После этого власти пытались продать здание во второй раз, эта попытка также не принесла успеха.

Сейчас объект, находящийся в плачевном состоянии, закрыт на ремонт. Работы обойдутся в 322 миллиона рублей, их проводит компания «Монолит».

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