Происшествия
Подруга украла у жительницы Симферополя почти 400 тысяч рублей
В полицию Симферополя поступило заявление от индивидуального предпринимателя о краже крупной суммы.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Потерпевшая пояснила, что в сентябре 2021 года из шкафа в ее магазине похитили 260 тыс. рублей, а в декабре таким же образом 125 тыс. рублей.
По подозрению в совершении данного преступления полиция задержала 40-летнюю знакомую потерпевшей. Как выяснилось, злоумышленница приходила к приятельнице на работу и пользуясь ее доверием – тайно похищала деньги.
В настоящее время задержанной избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям «кража с причинением значительного ущерба гражданину» и «кража, совершенная в крупном размере».
Подозреваемой грозит максимальное наказание до шести лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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