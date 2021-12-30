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Происшествия

Подруга украла у жительницы Симферополя почти 400 тысяч рублей

В полицию Симферополя поступило заявление от индивидуального предпринимателя о краже крупной суммы.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что в сентябре 2021 года из шкафа в ее магазине похитили 260 тыс. рублей, а в декабре таким же образом 125 тыс. рублей.

По подозрению в совершении данного преступления полиция задержала 40-летнюю знакомую потерпевшей. Как выяснилось, злоумышленница приходила к приятельнице на работу и пользуясь ее доверием – тайно похищала деньги.

В настоящее время задержанной избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям «кража с причинением значительного ущерба гражданину» и «кража, совершенная в крупном размере».

Подозреваемой грозит максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе званный гость ограбил хозяйку, вынеся из квартиры сережки и трое наручных часов. С заявлением о краже в полицию обратилась женщина.

Крымчанин попытался ограбить банк с помощью записки. Мужчина попытался ограбить отделение банка в Симферополе с помощью бумажки с угрозами.

Россияне с Ростова попались на кражах в Крыму: наворовали на 1,4 млн рублей. Трое жителей Ростова-на-Дону обвиняются в кражах почти полутора миллиона рублей из крымских офисов, они задержаны и помещены под стражу.

В Евпатории директор фирмы предложил полицейскому взятку 150 тысяч рублей. Директор одной из евпаторийских строительных фирм предложил взятку полицейскому в размере 150 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности.

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