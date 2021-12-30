Подруга украла у жительницы Симферополя почти 400 тысяч рублей

В полицию Симферополя поступило заявление от индивидуального предпринимателя о краже крупной суммы.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что в сентябре 2021 года из шкафа в ее магазине похитили 260 тыс. рублей, а в декабре таким же образом 125 тыс. рублей.

По подозрению в совершении данного преступления полиция задержала 40-летнюю знакомую потерпевшей. Как выяснилось, злоумышленница приходила к приятельнице на работу и пользуясь ее доверием – тайно похищала деньги.

В настоящее время задержанной избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям «кража с причинением значительного ущерба гражданину» и «кража, совершенная в крупном размере».

Подозреваемой грозит максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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