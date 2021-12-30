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Происшествия

Под Алуштой на «проклятом» повороте в третий раз загорелась маршрутка

16:42 четверг, 30 декабря 2021
Алушта

Под Алуштой, в селе Изобильное в очередной раз пассажиры маршрута 104 вынуждены эвакуироваться — в салоне автобуса произошло задымление.

Об этом очевидец написал в соцсетях.

Пользователи соцсети не удивились произошедшему и назвали традиционным. По словам местных жителей, аналогичные инциденты произошли здесь 2 июля и 23 декабря.

«Похоже это уже традиция».

«Каждый раз поездка на автобусе как русская рулетка! Выживешь или нет!».

«Это железо, и оно не спрашивает где, когда, и в какой день недели ему поломаться. Хотя и мистика какая-то, одно и тоже направление горит, дымится, и в горку до весовой не тянет».

«Что-то постоянно горит ваш изобильненский автобус».

«Народ, судя по лицам, уже привык к экстремальным поездкам. 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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