Один человек погиб при пожаре в центре Севастополя

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в центре Севастополя.

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

озгорание на втором этаже дома по улице Большая Морская произошло накануне вечером. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.

«Прибывшие на место спасатели подали на тушение ствол «Б». Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Погиб один человек. Причины и обстоятельства устанавливаются», - уточнили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стали известны обстоятельства пропажи 8-летней девочки в Севастополе. Пропавшую в Севастополе 8-летнюю Зарину Просолову, которую впоследствии нашли живой и здоровой, приютила у себя местная жительница.

В грязи под Симферополем застрял автомобиль скорой помощи с пациентом. Автомобиль скорой помощи с медиками и пациентом застряла в размытом грунте в Симферопольском районе, вызволять его пришлось спасателям.

В жутком ДТП на западе Крыма один человек погиб и трое получили травмы. Один человек погиб и трое пострадали в результате лобового столкновения легковых автомобилей в Черноморском районе.

Под Судаком неизвестные расстреляли двоих из травматических пистолетов. В селе Морское под Судаком двое неустановленных граждан открыли стрельбу из травматических пистолетов.