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Происшествия

Один человек погиб при пожаре в центре Севастополя

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в центре Севастополя.

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

озгорание на втором этаже дома по улице Большая Морская произошло накануне вечером. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.

«Прибывшие на место спасатели подали на тушение ствол «Б». Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Погиб один человек. Причины и обстоятельства устанавливаются», - уточнили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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