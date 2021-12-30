Новогодний сюрприз: мэр Симферополя уволился

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Глава администрации Симферополя Валентин Демидов уходит в отставку по собственному желанию.

Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Провел встречу с главой администрации Симферополя Валентином Валентиновичем Демидовым. По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок», - написал Аксенов.

Напомним, глава республики не раз выказывал недовольство руководством города, причиной тому - жалобы горожан на работу общественного транспорта, задержки в благоустройстве дворовых территорий и реконструкция площади Ленина, сроки сдачи которой переносились неоднократно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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