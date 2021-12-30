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Власть

Новогодний сюрприз: мэр Симферополя уволился

Новогодний сюрприз: мэр Симферополя уволился

фото © ria.ru

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов уходит в отставку по собственному желанию.

Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Провел встречу с главой администрации Симферополя Валентином Валентиновичем Демидовым. По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок», - написал Аксенов.

Напомним, глава республики не раз выказывал недовольство руководством города, причиной тому - жалобы горожан на работу общественного транспорта, задержки в благоустройстве дворовых территорий и реконструкция площади Ленина, сроки сдачи которой переносились неоднократно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов признался, что носит QR-код с собой на бумажке. Неизвестно просил ли кто-нибудь Аксенова его показать.

Аксенов пообещал не пользоваться «вражеским» Facebook. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сконцентрирует свою работу в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Аксенов назначил и.о. министра сельского хозяйства Крыма. Обязанности министра сельского хозяйства Крыма временно будет исполнять первый замминистра Алиме Зарединова.

Глава дирекции по управлению деньгами ФЦП для Крыма ушел в отставку. Руководитель дирекции по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года» Андрей Никитченко ушел в отставку.

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