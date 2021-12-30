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Власть

На Ялтинской трассе остановили опасный автобус с детьми

15:25 четверг, 30 декабря 2021
Ялта

Сотрудники ГИБДД выявили и остановили автобус «Мерседес», его водитель перевозил группу несовершеннолетних без программы маршрута, списка детей, а также списка назначенных сопровождающих.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Теперь в отношении водителя автобуса, гражданина 1983 года рождения, возбуждено административное делопроизводство», — уточнили в пресс-службе. 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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