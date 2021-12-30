Власть
На Ялтинской трассе остановили опасный автобус с детьми
Сотрудники ГИБДД выявили и остановили автобус «Мерседес», его водитель перевозил группу несовершеннолетних без программы маршрута, списка детей, а также списка назначенных сопровождающих.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Теперь в отношении водителя автобуса, гражданина 1983 года рождения, возбуждено административное делопроизводство», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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