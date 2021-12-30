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Происшествия

На пожаре в Ялте получили ожоги младенец и женщина: они в больнице

13:32 четверг, 30 декабря 2021
Ялта

Младенец и 30-летняя женщина получили ожоги в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ялте, прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Пожар произошел в четверг около 11:40 в одной из квартир, расположенных в трехэтажном доме по улице Таврической. Спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе четверых детей.

«Прокуратура Республики Крым организовала проверку обстоятельств происшествия в многоквартирном жилом доме в Ялте. По имеющимся сведениям, в результате происшествия пострадала 30-летняя женщина и ребенок 2021 года рождения, которые с ожогами госпитализированы. На место происшествия с целью координации действий оперативных служб выехал исполняющий обязанности прокурора Ялты Игорь Мерзляков», - говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратура оценит работу контролирующих органов, а также полноту и достаточность мер по соблюдению противопожарных правил и безопасной эксплуатации газовых приборов.

В свою очередь республиканский главк МЧС России проинформировал, что на данный момент происходит горение на втором и третьем этажах дома. Погибших нет. На месте ЧП продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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