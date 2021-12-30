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Общество

На Крым идет холодный фронт со снегом и гололедом: объявлено штормовое

12:52 четверг, 30 декабря 2021

Мокрый снег с гололедом и сильным ветром прогнозируются в Крыму 1 и 2 января, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«В связи с прохождением фронтальных разделов днем и до конца суток 1 января, в течение суток 2 января в Крыму ожидаются дожди, 2 января переходящие в мокрый снег, снег. В южных, центральных и восточных районах очень сильных осадки, отложение мокрого снега, гололед. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, 2 января порывы до 25 м/с», - говорится в сообщении ведомства.

В связи с прогнозируемой непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения.

Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередачи.

«Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», - подчеркнули в МЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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