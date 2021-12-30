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Общество

Крым получит привет от зимы: снежный прогноз на январь

16:08 четверг, 30 декабря 2021
Крым получит привет от зимы: снежный прогноз на январь

фото © ria.ru

Первый снег в наступающем году можно ждать уже 2 января, температура воздуха в этот день составит 0…+5 градусов.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«2 января в Крым начнет прорываться холодный фронтальный раздел, связанный с североатлантическим циклоном, он как раз и принесет ливневые осадки, переходящие в заряды мокрого снега. Температура понизится, поскольку ветры развернутся с теплых юго-западных румбов на северные, и будет колебаться от 0 до +5 градусов. Осадки, особенно в горах, будут в виде снега или мокрого снега. Это будет такой привет от русской зимы», - рассказал он.

3 января полуостров будет находиться под влиянием антициклона, ночью возможны слабые заморозки, а днем пройдут небольшие дожди.

Такую же погоду прогнозируют специалисты ФОБОС и в последующие дни январских праздников.

«Температура будет высокая, не характерная для начала января. Ночью столбики термометров будут колебаться от +3 до +8 градусов, а днем можно будет рассчитывать на +7…12, при норме для января ночью – 2,9 градуса, днем +4,1», - сказал Тишковец.

И добавил, что по предварительным долгосрочным прогнозам снег может выпасть ближе к Рождеству, однако пока утверждать это наверняка нельзя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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