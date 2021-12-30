Крым назван очень тревожным регионом

фото © pixabay.com

Самые большие страхи населения связаны с пандемией и QR-кодами.

Республика Крым стала одним из самых тревожных регионов, пишет РБК со ссылкой на аналитическое исследование.

Авторы рейтинга, опираясь на подверженность населения страхам, разделили регионы на три группы: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые. В первой группе оказались Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Вологодская, Архангельская, Новгородская, Тюменская, Свердловская области, Крым и Краснодарский край. Поводом для тревоги среди жителей Кубани и Крыма стали аномальные погодные явления, в крупных городах страх вызывает пандемия коронавируса, в Вологодской области – рост цен, а в Пермском крае – увеличение числа жестоких преступлений.

Уравновешенными стали такие регионы, как Курская, Калининградская, Калужская, Волгоградская, Тульская, Тверская и Иркутская области, Татарстан, Забайкальский край, ЯНАО. В число невозмутимых вошли кавказские республики, Якутия, Чукотка, Сахалинская область и Калмыкия.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российские мобильные операторы пока не собираются заходить в Крым. Две российские компании – операторы связи – якобы проявляют интерес к работе в Крыму.

Отремонтированные дороги Севастополя не прошли проверку на безопасность. Прокуратура города выявила 94 нарушения закона при ремонте автодорог.

В Крыму создан первый государственный индустриальный парк. Первый государственный индустриальный парк создан в Республике Крым на базе Джанкойского машиностроительного завода.

Большие амбиции и неоднозначные рекорды Крыма. Главным достижением экономики Крыма в уходящем году, несомненно, стал быстрый рост туристического рынка. Отдых на полуострове в сезоне-2021 был популярен как никогда.