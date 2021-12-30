Общество
Крым назван очень тревожным регионом
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Самые большие страхи населения связаны с пандемией и QR-кодами.
Республика Крым стала одним из самых тревожных регионов, пишет РБК со ссылкой на аналитическое исследование.
Авторы рейтинга, опираясь на подверженность населения страхам, разделили регионы на три группы: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые. В первой группе оказались Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Вологодская, Архангельская, Новгородская, Тюменская, Свердловская области, Крым и Краснодарский край. Поводом для тревоги среди жителей Кубани и Крыма стали аномальные погодные явления, в крупных городах страх вызывает пандемия коронавируса, в Вологодской области – рост цен, а в Пермском крае – увеличение числа жестоких преступлений.
Уравновешенными стали такие регионы, как Курская, Калининградская, Калужская, Волгоградская, Тульская, Тверская и Иркутская области, Татарстан, Забайкальский край, ЯНАО. В число невозмутимых вошли кавказские республики, Якутия, Чукотка, Сахалинская область и Калмыкия.
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