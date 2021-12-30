Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +5
море +11

Общество

Крым назван очень тревожным регионом

06:14 четверг, 30 декабря 2021
Крым назван очень тревожным регионом

фото © pixabay.com

Самые большие страхи населения связаны с пандемией и QR-кодами.

Республика Крым стала одним из самых тревожных регионов, пишет РБК со ссылкой на аналитическое исследование.

Авторы рейтинга, опираясь на подверженность населения страхам, разделили регионы на три группы: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые. В первой группе оказались Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Вологодская, Архангельская, Новгородская, Тюменская, Свердловская области, Крым и Краснодарский край. Поводом для тревоги среди жителей Кубани и Крыма стали аномальные погодные явления, в крупных городах страх вызывает пандемия коронавируса, в Вологодской области – рост цен, а в Пермском крае – увеличение числа жестоких преступлений.

Уравновешенными стали такие регионы, как Курская, Калининградская, Калужская, Волгоградская, Тульская, Тверская и Иркутская области, Татарстан, Забайкальский край, ЯНАО. В число невозмутимых вошли кавказские республики, Якутия, Чукотка, Сахалинская область и Калмыкия.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российские мобильные операторы пока не собираются заходить в Крым. Две российские компании – операторы связи – якобы проявляют интерес к работе в Крыму.

Отремонтированные дороги Севастополя не прошли проверку на безопасность. Прокуратура города выявила 94 нарушения закона при ремонте автодорог.

В Крыму создан первый государственный индустриальный парк. Первый государственный индустриальный парк создан в Республике Крым на базе Джанкойского машиностроительного завода.

Большие амбиции и неоднозначные рекорды Крыма. Главным достижением экономики Крыма в уходящем году, несомненно, стал быстрый рост туристического рынка. Отдых на полуострове в сезоне-2021 был популярен как никогда.

Власть
Власти Украины отменили использование приложения «Вдома» для крымчан

Власти Украины отменили использование приложения «Вдома» для крымчан

Кабмин Украины отменил использование приложения «Вдома» для пересечения границы Украины и Крыма.

Общество
Крым назван очень тревожным регионом

Крым назван очень тревожным регионом

Самые большие страхи населения связаны с пандемией и QR-кодами.

Власть
В Киеве будут судить Аксенова, Поклонскую, Константинова

В Киеве будут судить Аксенова, Поклонскую, Константинова

Офис генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек – руководителей администраций в Крыму и Севастополе.

Власть
В Крыму прикрыли компанию раздававшую «звезды» крымским отелям

В Крыму прикрыли компанию раздававшую «звезды» крымским отелям

По итогам проверок соответствия звездности по жалобам туристов в Крыму комиссия по апелляциям при Ростуризме вынесла решение рекомендовать Ростуризму рассмотреть вопрос о прекращении действия аттестата аккредитации общественной организации «Объединение граждан по защите прав потребителей «Курортный Крым».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации