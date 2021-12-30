Чиновник администрации Алушты попался на взятке в 300 тысяч рублей

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника управления муниципального контроля администрации Алушты, который подозревается в получении крупной взятки.

Об этом сообщила официальный представитель главного следуправления Следственного комитета по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что днем 28 декабря текущего года на территории базы стройматериалов в селе Нижняя Кутузовка должностное лицо получил от местного жителя взятку в размере 300 тысяч рублей за отсутствие с его стороны мер реагирования на выявленные городской прокуратурой нарушения земельного законодательства», – сообщила Постнова.

Она отметила, что после получения денежных средств чиновника задержали сотрудники отдела МВД по Алуште. Правоохранители провели обыски по месту работы подследственного и изъяли представляющую интерес для следствия документацию.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Ведется работа, направленная на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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