Происшествия
Чиновник администрации Алушты попался на взятке в 300 тысяч рублей
фото © Новости Крыма
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника управления муниципального контроля администрации Алушты, который подозревается в получении крупной взятки.
Об этом сообщила официальный представитель главного следуправления Следственного комитета по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Установлено, что днем 28 декабря текущего года на территории базы стройматериалов в селе Нижняя Кутузовка должностное лицо получил от местного жителя взятку в размере 300 тысяч рублей за отсутствие с его стороны мер реагирования на выявленные городской прокуратурой нарушения земельного законодательства», – сообщила Постнова.
Она отметила, что после получения денежных средств чиновника задержали сотрудники отдела МВД по Алуште. Правоохранители провели обыски по месту работы подследственного и изъяли представляющую интерес для следствия документацию.
Мужчине предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Ведется работа, направленная на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин попытался ограбить банк с помощью записки. Мужчина попытался ограбить отделение банка в Симферополе с помощью бумажки с угрозами.
Россияне с Ростова попались на кражах в Крыму: наворовали на 1,4 млн рублей. Трое жителей Ростова-на-Дону обвиняются в кражах почти полутора миллиона рублей из крымских офисов, они задержаны и помещены под стражу.
В Евпатории директор фирмы предложил полицейскому взятку 150 тысяч рублей. Директор одной из евпаторийских строительных фирм предложил взятку полицейскому в размере 150 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности.
Крымчанин пырнул ножом свою жену и выбросил с балкона. В Ялте полиция задержала 43-летнего местного жителя за попытку убийства супруги.
Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших резко уменьшилось
Число умерших за сутки - 6.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Чиновник администрации Алушты попался на взятке в 300 тысяч рублей
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника управления муниципального контроля администрации Алушты, который подозревается в получении крупной взятки.
Российский комик пожалел о своем визите в Крым
Стендапер заявил, что понимает украинскую сторону, которая считает незаконными поездки в Крым через Россию.
16 часов назад
Как крымчанам получить вакцину Pfizer: инструкция
19 часов назад
Крым намерен принять в новогодние праздники порядка 300 тысяч туристов
Около 300 тысяч туристов ожидают в Крыму на новогодние и рождественские праздники.