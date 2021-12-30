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Происшествия

Часть горящего в Ялте многоквартирного дома обрушилась

14:46 четверг, 30 декабря 2021
Ялта
Часть горящего в Ялте многоквартирного дома обрушилась

фото © Прокуратура Крыма

Часть крыши и внешней стены многоквартирного дома, который загорелся сегодня днем в Ялте, обрушилась.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.

«Зафиксировано частичное обрушение перекрытия и внешней стены дома на площади 60 кв. метров, – сообщили в МЧС. – В 14.30 (объявлена) локализация пожара. Площадь 250 кв. метров».

В МЧС напомнили, что сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме поступило в 11.30. Из дома спасатели эвакуировали 20 человек, из них четверо детей.

Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, в доме проживали около 30 человек. «Пострадала женщина с детьми. Им оказывается помощь в Ливадии. Все жильцы дома эвакуированы… В настоящий момент они находятся в теплых автобусах, мы организовали им питание. – сказала Павленко. – Со мной сразу же связался глава Республики Крым Сергей Аксенов, дал поручение. Этот дом признан аварийным. Жители этого дома смогут рассчитывать на переселение в комфортабельное жилье».

Она отметила, что жильцов разместят в гостинице «Авангард» и пансионате «Смена». По информации Павленко, в тушении пожара задействованы более 50 сотрудников МЧС и 12 автомобилей

Как сообщил источник, пожар начался после взрыва газового баллона. По данным прокуратуры Крыма, в результате пожара пострадали два человека – женщина и младенец 2021 года рождения, которые госпитализированы с ожогами. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Часть горящего в Ялте многоквартирного дома обрушилась

Часть горящего в Ялте многоквартирного дома обрушилась

Часть крыши и внешней стены многоквартирного дома, который загорелся сегодня днем в Ялте, обрушилась.

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