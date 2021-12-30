Водный кризис
Развитие сюжета: Мэр Ялты решила, что воды хватит воды минимум на год ● В Крыму Загорское водохранилище заполнено на 90 процентов ● В Крыму обещают построить водовод за 130 миллионов рублей ● Сколько воды накопили водохранилища Крым за неделю ● В понедельник в Симферополе часть улиц будет без воды
Аксенов пообещал в лесах под Алуштой построить новое водохранилище
фото © jeepingtour.ru
Новое водохранилище объемом от 8 млн до 15 млн кубометров будет построено возле Алушты.
Об этом сегодня на итоговой пресс-конференции сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«В новом году будет заключен контракт на проектирование нового водохранилища общим объемом от 8 миллионов до 15 миллионов кубометров. С реализацией этого проекта вопрос водоснабжения Алушты будет полностью решен», — сказал Аксенов.
По его словам, в Изобильненском водохранилище, питающем Алушту, сейчас 6 миллионов кубометров воды, этих запасов хватит на год.
Кроме того, по словам Аксенова, разрабатывается проект переброски в Алушту воды из Ялты.
«Цена вопроса — около 800 миллионов рублей, деньги будут выделены из федерального бюджета. Дополнительно можно будет от 10 до 20 тыс. кубометров перебрасывать в город Алушта. При этом потребители Ялты не пострадают», — заверил Глава Республики.
Он также добавил, что в трех водохранилищах, питающих Симферополь, сейчас находится 35 миллионов кубометров воды. В прошлом году в аналогичный период было всего 7 миллионов кубометров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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