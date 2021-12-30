Аксенов пообещал в лесах под Алуштой построить новое водохранилище

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Новое водохранилище объемом от 8 млн до 15 млн кубометров будет построено возле Алушты.

Об этом сегодня на итоговой пресс-конференции сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В новом году будет заключен контракт на проектирование нового водохранилища общим объемом от 8 миллионов до 15 миллионов кубометров. С реализацией этого проекта вопрос водоснабжения Алушты будет полностью решен», — сказал Аксенов.

По его словам, в Изобильненском водохранилище, питающем Алушту, сейчас 6 миллионов кубометров воды, этих запасов хватит на год.

Кроме того, по словам Аксенова, разрабатывается проект переброски в Алушту воды из Ялты.

«Цена вопроса — около 800 миллионов рублей, деньги будут выделены из федерального бюджета. Дополнительно можно будет от 10 до 20 тыс. кубометров перебрасывать в город Алушта. При этом потребители Ялты не пострадают», — заверил Глава Республики.

Он также добавил, что в трех водохранилищах, питающих Симферополь, сейчас находится 35 миллионов кубометров воды. В прошлом году в аналогичный период было всего 7 миллионов кубометров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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