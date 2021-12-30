Аксенов назвал причину высоких цен в Крыму

Главные причины высоких цен — отсутствие конкуренции и крупных операторов.

Об этом сообщил в интервью газете «Коммерсант» глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, у всех российских регионов на территории есть бюджетообразующие предприятия, с каждого из которых только с налога на прибыль бюджет получит около 10 миллиардов рублей.

«В Крыму самый крупный налогоплательщик — пивобезалкогольный завод. Это всего 1,2 миллиарда рублей налогов. Все остальные — условно по 100 миллионов рублей. Самые крупные плательщики НДФЛ на полуострове — Минобороны и ФСБ. А 85% бюджета Крыма — это налог на прибыль и НДФЛ. Остальные 15% — это различные совокупные доходы. У нас нет ни «Газпрома», ни Сбербанка, никого, кто является «законодателем мод» в региональной экономике», — сказал глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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