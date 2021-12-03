Ялтинскую кондитерскую ограбили на 900 тысяч рублей

Полицейские задержали жителя Керчи, который вскрыл кондитерский магазин в Ялте и украл выручку.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«(В полицию) обратилась местная жительница, которая сообщила, что в одном из кондитерских магазинов похищено более 900 тыс рублей, – говорится в сообщении. – В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Керчи, ранее судимый за имущественные преступления».

Мужчина вскрыл двери магазина подручными средствами, после чего проник в помещение и украл деньги. Затем злоумышленник скрылся с места преступления.

«Мужчина признался в совершенном преступлении. С его слов, все похищенные деньги он тратил на собственные нужды», – уточнили в МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная в крупном размере. Мужчине грозит наказание в виде шести лет колонии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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