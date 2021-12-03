Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +11
море +13

Происшествия

Ялтинскую кондитерскую ограбили на 900 тысяч рублей

09:23 пятница, 3 декабря 2021
Ялта

Полицейские задержали жителя Керчи, который вскрыл кондитерский магазин в Ялте и украл выручку.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«(В полицию) обратилась местная жительница, которая сообщила, что в одном из кондитерских магазинов похищено более 900 тыс рублей, – говорится в сообщении. – В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Керчи, ранее судимый за имущественные преступления».

Мужчина вскрыл двери магазина подручными средствами, после чего проник в помещение и украл деньги. Затем злоумышленник скрылся с места преступления.

«Мужчина признался в совершенном преступлении. С его слов, все похищенные деньги он тратил на собственные нужды», – уточнили в МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная в крупном размере. Мужчине грозит наказание в виде шести лет колонии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин до смерти избил своего деда и отправится в колонию на девять лет. Житель Советского района Крыма в свой день рождения избил родного деда, от чего последний скончался в больнице.

Трое рецидивистов напали на мужчину в симферопольском баре. В отдел полиции с заявлением о разбойном нападении обратился 33-летний житель Черноморского района.

В Симферопольском районе мужчина ограбил пригласившую его в гости девушку. Правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который подозревается в краже у 22-летней жительницы села Мирное Симферопольского района мобильного телефона, беспроводных наушников, золотой цепи, кулона, сережек и зарядного устройства с блоком питания.

Разула и обокрала: севастопольские оперативники задержали подозреваемую в краже у знакомого. После случайного знакомства мужчина лишился обуви и денежных сбережений.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на Covid-19.

Общество
Какой сегодня праздник 3 декабря

Какой сегодня праздник 3 декабря фото

Сегодня, 3 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Крыму местный мэр повторно наказан за пьянство за рулем

В Крыму местный мэр повторно наказан за пьянство за рулем

Глава администрации Льговского сельского поселения Кировского района Крыма осужден за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Власть
В Крыму в очередной раз решили развивать паломнический туризм

В Крыму в очередной раз решили развивать паломнический туризм

В Крыму решили развивать паломнический туризм.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации