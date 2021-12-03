Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +12
море +12

Власть

Власти Симферополя не имеют понятия где будут ставить новогоднюю елку

Власти Симферополя не имеют понятия где будут ставить новогоднюю елку

фото © Новости Крыма

В Симферополе власти рассматривают три варианта, где именно установить главную елку города.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Перенести елку с площади Ленина решили из-за того, что там еще идет ремонт.

«Три варианта – перекресток улиц Пушкина и Горького, Пушкина и Карла Маркса, а также в Гагаринском парке. Пока еще решаем этот вопрос. Одно можно сказать точно: до 20 декабря вопрос решится, и главная ель города будет установлена. Иллюминацию и инсталляции планируется смонтировать до 15 декабря. Учитывая ситуацию с коронавирусом, торжественного открытия елки мы не планируем», - рассказали в пресс-службе.

В администрации Симферополя напомнили, что на новогодние украшения Симферополя в 2021 году выделено 25 миллионов рублей.

Эти средства будут направлены на ремонт ранее купленных инсталляций, закупку новых и монтаж. Как ранее сообщалось, в Симферополе в этом году установят сразу несколько елок.

Большая часть из них будет стоять в центре, но также не забудут недавно отремонтированные скверы и парки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольцы жалуются на мусорный «день сурка» в городе. Даже предупредительные таблички никого не способны напугать.

В Симферополе ремонт надземного пешеходного перехода завершился, так и не начавшись. Жители Симферополя жалуются на состояние надземного перехода в районе торгового центра «ФМ».

Департамент минкульта Крыма предлагает отсудить историческое здание в Евпатории. Частное лицо, владеющее запущенным историческим зданием в центре Евпатории на ул. Революции, 43, забрасывает департамент по сохранению объектов культурного наследия минкульта Республики Крым «неадекватными» письмами вместо проведения необходимых ремонтно-реставрационных работ.

Центр Симферополя остался без воды. Из-за аварии на сетях холодного водоснабжения сегодня с 9:00 до 20:00 не будет воды в центральной части Симферополя.

Общество
Шторм не обойдет: прогноз на выходные для Крыма

Шторм не обойдет: прогноз на выходные для Крыма

Холодный фронт принесет в Крым обильные дожди, в выходные дни погода испортится и незначительно похолодает.

Власть
Власти Крыма хотят выставить земли граждан Украины на принудительные торги

Власти Крыма хотят выставить земли граждан Украины на принудительные торги

В собственности иностранцев остаются боле 6,5 тысяч земельных участков на приграничных территориях Крыма, и скоро муниципалитеты начнут их принудительную продажу.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на Covid-19.

Власть
В Севастополе в рамках благоустройства варварски уничтожили молодые и здоровые деревья

В Севастополе в рамках благоустройства варварски уничтожили молодые и здоровые деревья

В Севастополе на улице Вакуленчука уничтожили здоровые деревья.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации