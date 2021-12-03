Власть
Власти Симферополя не имеют понятия где будут ставить новогоднюю елку
фото © Новости Крыма
В Симферополе власти рассматривают три варианта, где именно установить главную елку города.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Перенести елку с площади Ленина решили из-за того, что там еще идет ремонт.
«Три варианта – перекресток улиц Пушкина и Горького, Пушкина и Карла Маркса, а также в Гагаринском парке. Пока еще решаем этот вопрос. Одно можно сказать точно: до 20 декабря вопрос решится, и главная ель города будет установлена. Иллюминацию и инсталляции планируется смонтировать до 15 декабря. Учитывая ситуацию с коронавирусом, торжественного открытия елки мы не планируем», - рассказали в пресс-службе.
В администрации Симферополя напомнили, что на новогодние украшения Симферополя в 2021 году выделено 25 миллионов рублей.
Эти средства будут направлены на ремонт ранее купленных инсталляций, закупку новых и монтаж. Как ранее сообщалось, в Симферополе в этом году установят сразу несколько елок.
Большая часть из них будет стоять в центре, но также не забудут недавно отремонтированные скверы и парки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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