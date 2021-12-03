Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастопольские родители выступили против введения QR-кодов ● Крымчан призвали активнее прививаться для защиты от новых штаммов COVID-19 ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Антиковидные ограничения в Крыму уничтожает малый и средний бизнес ● Крымчан начали вакцинировать Pfizer и Moderna
Власти Крыма вернули право льготного проезда пенсионерам
Власти Крыма вернули право льготного проезда для граждан в возрасте 60 лет и старше.
Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
«С 15 декабря и до особого распоряжения приостановить предоставление льготного проезда в пределах Республики Крым … гражданам в возрасте старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, … не имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции … или сертификат о перенесенном заболевании», – сказано в тексте документа.
Накануне власти смягчили действие коронавирусных ограничений в республике, разрешив отдельным заведениям общепита работать ночью (главное условие – полная вакцинация всех сотрудников). Сегодняшним указом добавлены первые предприятия общепита, которые теперь могут вести деятельность круглосуточно: в текущей редакции их 31.
Власти Крыма приостановили действие льготного проезда для граждан в возрасте 60 лет и старше на территории республики с 30 октября. Кроме того, для невакцинированных граждан старше 60 лет действует режим самоизоляции.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Аэрофлот» отменил почти половину рейсов на черноморское побережье до конца марта. Авиакомпания «Аэрофлот» урезала почти половину своей масштабной зимней программы прямых перелетов из 13 городов на юг России.
Обоснованная стоимость проезда в Севастополе составляет 48 рублей. Существующие тарифы на проезд в городском транспорте чуть не вдвое ниже обоснованного экономического уровня, и это одна из причин непростого финансового положения городского монополиста пассажирских перевозок - ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова».
В пятницу в Симферополе перекроют улицу Павленко. 3 декабря в Симферополе с 7 до 11 утра ограничат движение по улице Павленко.
В Крыму уволили нахамившего пассажиру водителя автобуса. В Симферополе из-за конфликта с пассажиром отстранили от работы водителя одного из маршрутных автобусов, курсирующих по городу.
Шторм не обойдет: прогноз на выходные для Крыма
Холодный фронт принесет в Крым обильные дожди, в выходные дни погода испортится и незначительно похолодает.
Власти Крыма хотят выставить земли граждан Украины на принудительные торги
В собственности иностранцев остаются боле 6,5 тысяч земельных участков на приграничных территориях Крыма, и скоро муниципалитеты начнут их принудительную продажу.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на Covid-19.
В ялтинском порту затонуло судно
Согласно оперативной информации о ситуации в Ялте в городе от электроэнергии отключено 125 абонентов и повалено 15 деревьев.
30 ноября
В Севастополе в рамках благоустройства варварски уничтожили молодые и здоровые деревья
В Севастополе на улице Вакуленчука уничтожили здоровые деревья.