Власти Крыма вернули право льготного проезда пенсионерам

Власти Крыма вернули право льготного проезда для граждан в возрасте 60 лет и старше.

Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

«С 15 декабря и до особого распоряжения приостановить предоставление льготного проезда в пределах Республики Крым … гражданам в возрасте старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, … не имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции … или сертификат о перенесенном заболевании», – сказано в тексте документа.

Накануне власти смягчили действие коронавирусных ограничений в республике, разрешив отдельным заведениям общепита работать ночью (главное условие – полная вакцинация всех сотрудников). Сегодняшним указом добавлены первые предприятия общепита, которые теперь могут вести деятельность круглосуточно: в текущей редакции их 31.

Власти Крыма приостановили действие льготного проезда для граждан в возрасте 60 лет и старше на территории республики с 30 октября. Кроме того, для невакцинированных граждан старше 60 лет действует режим самоизоляции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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