Власти Крыма передумали вводить курортный сбор в 2022 году

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Власти Крыма не планируют вводить курортный сбор в последний год проведения эксперимента и будут при принятии решения в будущем ориентироваться на результаты, полученные регионами России.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Крым-24» министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Это дополнительный сбор для внутреннего туризма, вы знаете, что сейчас наоборот механизмы стимулирования внутреннего туризма вводятся, тот же кешбэк, который сыграл отлично. (Введение курортного сбора – КР) это вопрос уже следующего года, на наш взгляд, в последний год такие эксперименты точно не нужны. Нужно посмотреть, чем это закончится, откорректировать и дальше имплементировать в зависимости от общего решения», – цитирует Волченко ТАСС.

По словам министра, в адрес российского главы Крыма Сергея Аксенова поступали обращения от бизнесменов с просьбами не вводить курортный сбор.

Напомним, что в Крыму до 1 мая 2022 года действует мораторий на введение курортного сбора.

В ноябре 2017 года парламент Крыма проголосовал за решение о взимании курортного сбора. Ставка сбора была определена в размере 10 рублей в сутки с человека в период с 1 мая по 30 сентября, при этом она должна быть нулевой с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря. Позже решение о введении курортного сбора несколько раз переносили.

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