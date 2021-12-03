Власть
Власти Крыма передумали вводить курортный сбор в 2022 году
фото © pixabay.com
Власти Крыма не планируют вводить курортный сбор в последний год проведения эксперимента и будут при принятии решения в будущем ориентироваться на результаты, полученные регионами России.
Об этом сообщил в эфире телеканала «Крым-24» министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
«Это дополнительный сбор для внутреннего туризма, вы знаете, что сейчас наоборот механизмы стимулирования внутреннего туризма вводятся, тот же кешбэк, который сыграл отлично. (Введение курортного сбора – КР) это вопрос уже следующего года, на наш взгляд, в последний год такие эксперименты точно не нужны. Нужно посмотреть, чем это закончится, откорректировать и дальше имплементировать в зависимости от общего решения», – цитирует Волченко ТАСС.
По словам министра, в адрес российского главы Крыма Сергея Аксенова поступали обращения от бизнесменов с просьбами не вводить курортный сбор.
Напомним, что в Крыму до 1 мая 2022 года действует мораторий на введение курортного сбора.
В ноябре 2017 года парламент Крыма проголосовал за решение о взимании курортного сбора. Ставка сбора была определена в размере 10 рублей в сутки с человека в период с 1 мая по 30 сентября, при этом она должна быть нулевой с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря. Позже решение о введении курортного сбора несколько раз переносили.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма в шоке от того, как выглядят номера в трехзвездочных отелях. Классификаторы, давшие три звезды «убитым» отелям, понесут административную ответственность.
Большинство крымских отелей рискуют с 1 января оказаться вне закона. В Крыму начали проверять отели и гостиницы на соответствие заявленным звездам.
Власти Ялты неожиданно решили заняться пляжами для подготовке к следующему сезону. Ялта начинает готовиться к курортному сезону 2022 года.
Крымские гостиницы проверят на звездность. Комиссия по проверке соответствия гостиниц заявленной звездности приступила к работе в Крыму.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на Covid-19.
Какой сегодня праздник 3 декабря фото
Сегодня, 3 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму местный мэр повторно наказан за пьянство за рулем
Глава администрации Льговского сельского поселения Кировского района Крыма осужден за управление автомобилем в нетрезвом виде.
В ялтинском порту затонуло судно
Согласно оперативной информации о ситуации в Ялте в городе от электроэнергии отключено 125 абонентов и повалено 15 деревьев.
30 ноября
Крым готовится к очередной буре: объявлено штормовое
19 часов назад
Крымчан начали вакцинировать Pfizer и Moderna
24 часа назад
В Крыму прошел грязевой дождь
29 ноября
В Севастополе в рамках благоустройства варварски уничтожили молодые и здоровые деревья
В Севастополе на улице Вакуленчука уничтожили здоровые деревья.