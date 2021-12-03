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Власть

Власти Крыма хотят выставить земли граждан Украины на принудительные торги

15:22 пятница, 3 декабря 2021
Власти Крыма хотят выставить земли граждан Украины на принудительные торги

фото © Новости Крыма

В собственности иностранцев остаются боле 6,5 тысяч земельных участков на приграничных территориях Крыма, и скоро муниципалитеты начнут их принудительную продажу.

Такое заявление во время заседания Совмина РК сделала глава Госкомрегистра Инна Смаль.

До 20 марта 2021 года их владельцы могли по собственному усмотрению отчуждать данные земельные участки путем продажи, дарения либо передачи в государственную или муниципальную собственность.

В последнем случаи иностранцы приобретали приоритетное право на заключение договора аренды на эту землю.

«Если весной 2020 года в собственности иностранцев находилось примерно 11,5 тысяч участков в приграничных территориях Крыма, то к июлю 2021 года их насчитывалось порядка 7,3 тысяч», - сообщила Смаль.

С июля по середину ноября были переоформлены еще 743 участка. В настоящее время в едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 6,6 тысяч участков, которые находятся в собственности граждан других стран, подчеркнула глава Госкомрегистра.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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