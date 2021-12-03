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Власть

В Симферополе ремонт надземного пешеходного перехода завершился, так и не начавшись

Жители Симферополя жалуются на состояние надземного перехода в районе торгового центра «ФМ».

Очевидцы опубликовали фото в соцсетях.

По словам автора публикации, месяц назад в переходе производили демонтаж плитки и зачистку бетона. Но рабочие исчезли так и закончив работу.

«Честно говоря больше похоже на полосу препятствий. Около месяца назад начали активный демонтаж старой плитки и бетона, но весь ремонт видимо был окончен на этом», — пишет жительница Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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