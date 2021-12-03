Власть
В Симферополе ремонт надземного пешеходного перехода завершился, так и не начавшись
Жители Симферополя жалуются на состояние надземного перехода в районе торгового центра «ФМ».
Очевидцы опубликовали фото в соцсетях.
По словам автора публикации, месяц назад в переходе производили демонтаж плитки и зачистку бетона. Но рабочие исчезли так и закончив работу.
«Честно говоря больше похоже на полосу препятствий. Около месяца назад начали активный демонтаж старой плитки и бетона, но весь ремонт видимо был окончен на этом», — пишет жительница Симферополя.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Центр Симферополя остался без воды. Из-за аварии на сетях холодного водоснабжения сегодня с 9:00 до 20:00 не будет воды в центральной части Симферополя.
Свыше двух миллиардов рублей потратят в Крыму на капремонт водовода. До конца текущего года в Крыму капитально отремонтируют водовод, на эти цели выделено 2 миллиарда 486 миллионов рублей, говорится в Распоряжении главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.
Власти Ялты уточнили масштаб разрушений от урагана. Уборка территории населенных пунктов ялтинского региона после урагана продолжается второй день с учетом уточненного масштаба разрушений.
Взрыв газа в Керчи: власти планируют снести четыре этажа поврежденного дома. Власти Керчи планируют снести четыре этажа многоквартирного дома по ул. Кирова, 93, поврежденного в результате взрыва газа летом 2020 года.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на Covid-19.
Какой сегодня праздник 3 декабря фото
Сегодня, 3 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму местный мэр повторно наказан за пьянство за рулем
Глава администрации Льговского сельского поселения Кировского района Крыма осужден за управление автомобилем в нетрезвом виде.
В ялтинском порту затонуло судно
Согласно оперативной информации о ситуации в Ялте в городе от электроэнергии отключено 125 абонентов и повалено 15 деревьев.
30 ноября
В Крыму прошел грязевой дождь
29 ноября
В Севастополе в рамках благоустройства варварски уничтожили молодые и здоровые деревья
В Севастополе на улице Вакуленчука уничтожили здоровые деревья.