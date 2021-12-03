В Севастополе в рамках благоустройства варварски уничтожили молодые и здоровые деревья

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В Севастополе на улице Вакуленчука уничтожили здоровые деревья.

Деревья начали массово гибнуть минувшим летом. ГБУ «Парки и скверы» совместно с комиссией Севприроднадзора провели мониторинг, составили акт на снос зеленых насаждений и выдали порубочный билет. На этой неделе деревья, которые могли простоять не одну сотню лет, начали сносить.

Напомним, что кипарисы, сосны и туи появились на улице Вакуленчука и площади 50-летия СССР буквально за одну ночь: весной 2003 года, когда в Севастополе готовились к визиту президентов Украины Леонида Кучмы и России Владимира Путина.

25-летние деревья взяли из базового питомника экзотических растений по заказу Гагаринской госадминистрации. Дендролог питомника Игорь Гаевский уверял, что должном уходе, правильной подкормке и своевременном поливе деревья должны отлично прижиться и расти на радость жителям района долгие годы, писала «Севастопольская газета», тем более, что кипарисы живут до двух 2 лет, туя – до 200 лет, сосна крымская – до 500 – 600 лет.

Дендрологи тогда беспокоились об одном – чтобы деревья не украли, Именно поэтому высадили взрослые образцы.

Тогда и в голову никому не могло прийти, что деревья можно загубить, занимаясь благоустройством.

В марте 2019 года по инициативе теперь уже Гагаринского муниципалитета начали ремонтировать дорогу и внутриквартальные проезды.

«Для начала рабочие бульдозером и экскаватором выкорчевали бордюры и старый асфальт, не считаясь с растущими у проезжей части зелеными насаждениями: кусты можжевельника сгребали, корни и стволы взрослых кипарисов безжалостно подрезали, – рассказывает Sevastopol.press. – Настойчивые попытки жителей окрестных домов призвать рабочих к бережному отношению к деревьям натыкались на языковое непонимание. Уже тогда было очевидно, что кипарисы и туи после такого варварского к ним отношения долго не проживут, а виновные едва ли будут наказаны».

Горожане оказались правы: через 2 года молодые и здоровые (к моменту начала работ) деревья погибли. А власти, вместо того, чтобы наказать подрядчика за уничтожение зеленых насаждений (для юрлиц предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей) и заставить восстановить деревья в рамках гарантийных обязательств, выдали порубочные билеты.

В тексте использованы материалы: Новый день

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