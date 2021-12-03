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Коронавирус в Крыму

В Севастополе решили, что город обрел коллективный иммунитет от ковида

В Севастополе решили, что город обрел коллективный иммунитет от ковида

фото © gazeta.ru

Севастополь первый среди российских регионов достиг необходимого уровня коллективного иммунитета — более 80%.

Об этом сегодня на оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«У нас есть абсолютный лидер – город Севастополь, где этот показатель составил 80,8 процента», — отметила она.

Также в числе первых выполнили план по вакцинации Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Санкт-Петербург, Москва и Московская область. В этих регионах уровень коллективного иммунитета превысил 72%. При этом в целом по стране этот показатель составил 53,7%.

Напомним, вопросы к схеме расчета уровня коллективного иммунитета в городе остаются. Так, в начале ноября в нее предложили включать не только тех, у кого есть подтверждение перенесенного заболевания, но и предположительно переболевших — бессимптомных и не обращавшихся в медучреждение. Таких в городе, по данным горздрава, насчитывалось около 50 тысяч человек.

А в конце ноября, докладывая об успехах вакцинации, вице-губернатор Александр Кулагин отметил, что в подсчете коллективного иммунитета все же хотелось бы опираться на число вакцинированных, а не «виртуально скрыто переболевших».

Из-за этого и несколько разнились показатели коллективного иммунитета. Кто в итоге был учтен при подсчете, обеспечивающем лидерскую позицию региону по формированию коллективного иммунитета, осталось неясным.

В тексте использованы материалы: Форпост

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