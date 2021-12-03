В Севастополе разработали проект обновленной площади Восставших

От организации площадки для йоги под окнами МВД решили отказаться.

Проект капитального ремонта зеленой зоны на площади Восставших в Севастополе, активно обсуждавшийся в начале текущего года, уже разработан и проходит государственную экспертизу. Об этом рассказал представитель субподрядной организации «ГеоЭкоПроект» Александр Багдашов.

Напомним, что в ходе обсуждения эскизного проекта севастопольцы проявили большой интерес к будущему этой территории и высказали целый ряд пожеланий касательно наполнения проекта. В частности, горожане просили увеличить количество скамеек и оборудовать их навесами, разместить информацию об истории этого места и выполнить благоустройство в стиле реконструированной ранее улицы Большой Морской.

СМИ узнали: что из этого удалось реализовать, от чего проектировщики были вынуждены отказаться, и какое у них было видение этой территории.

По словам представителя субподрядной организации Александра Багдашова, проектировщикам было важно услышать мнение севастопольцев, ведь именно они будут пользоваться этим пространством.

«Первая часть касалась элементов, на которые мы, к сожалению, не можем влиять. Это организация пешеходных переходов через проезжую часть, остановки и другие элементы дорожной инфраструктуры, которыми занимается другое ведомство, и они не входят в границы нашего проектирования», – пояснил Александр Багдашов.

Вторая часть рекомендаций, по его словам, была посвящена функциональному назначению территории. Некоторые жители, например, выразили желание приспособить это пространство для занятий йогой. Однако от реализации такой идеи проектировщики отказались, учитывая, что сам сквер обладает небольшой площадью и расположен внутри транспортного кольца с активным движением.

Третья часть пожеланий была озвучена представителями архитекторского сообщества и регионального правительства. Специалисты предлагали выполнить благоустройство площади в едином стиле с ранее реконструированными скверами и улицей Большой Морской.

Александр Багдашов заметил, что в последнее время реконструкции и ремонты общественных пространств Севастополя действительно выполняются примерно в одинаковом стиле. Однако авторы проекта рассматривали площадь Восставших как составную часть системы объектов и пространств, которые должны появиться на территории от мыса Хрустального до Карантинной бухты, среди них: театр оперы и балета, а также большая парковая зона.

Сам сквер задумывался проектировщиками как место встречи или непродолжительного отдыха. Важную роль в понимании этого пространства сыграло и его местоположение – ведь площадь Восставших представляет собой транспортное кольцо, окруженное административными и социальными зданиями.

«Большое внимание было уделено озеленению: заказывали дендропроект у специализированной компании. Второе – это скамейки, как и везде у нас в городе, хочется посидеть и отдохнуть в тени, поэтому скамейки предусмотрели с козырьками, с навесами, под которыми можно спрятаться от солнца», – рассказал Александр Багдашов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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