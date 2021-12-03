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В Крыму в очередной раз решили развивать паломнический туризм
фото © Новости Крыма
В Крыму решили развивать паломнический туризм.
Подобную идею на полуострове озвучивали неоднократно. Сейчас вопрос разрабатывается на федеральном уровне.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил разработать национальный туристический маршрут «Христианский Крым».
«Сегодня есть уникальный шанс при планировании учесть исторические достопримечательности, православные храмы и монастыри, которые привлекают большое количество людей, и учесть все их инфраструктурные особенности», – заявил вице-премьер.
В Ростуризме уже отметили, что туроператоры заинтересованы в разработке подобных маршрутов, так как они пользуются популярностью у клиентов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Новый день
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