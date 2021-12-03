В Крыму российский военнослужащий избил пенсионера

Суд вынес приговор сержанту контрактной службы за избиение жителя Севастополя, который на улице вступился за девушку.

Как сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту, инцидент произошел в сентябре этого года.

«И. в состоянии алкогольного опьянения, желая познакомиться с девушкой, находившейся на остановке общественного транспорта «Пляж Учкуевка», расположенной в Нахимовском районе Севастополя, и ожидавшей такси, стал оказывать ей знаки внимания. Потерпевший, наблюдая недовольство девушки действиями И., сделал ему замечание и потребовал прекратить свои действия», – говорится в сообщении.

Сержанту не понравилось сделанное мужчиной замечание. Он нанес потерпевшему удары по лицу, потом несколько раз ударил головой об асфальт, а затем ногой ударил в живот, причинив телесные повреждения средней тяжести.

«И. полностью признал себя виновным в предъявленном ему обвинении и раскаялся в содеянном, – уточнили в сообщении. – Севастопольским гарнизонным военным судом И. признан виновным инкриминируемом преступлении».

Суд приговорил военнослужащего к году лишения свободы с таким же испытательным сроком. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего на компенсацию морального вреда. Мужчина получит 80 тыс рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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