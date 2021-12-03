Происшествия
В Коктебеле на ходу загорелся автобус
В поселке Коктебель у рейсового автобуса на ходу загорелось колесо.
Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Крыма. Инцидент произошел накануне в районе поселковой автостанции.
Во время движения у автобуса заклинило колесо. Водитель остановил машину и увидел огонь. На место происшествия сразу вызвали спасателей, до их прибытия мужчина самостоятельно боролся с пламенем.
«Водитель автобуса вовремя обратил внимание на неисправность, остановил транспортное средство и при помощи штатного огнетушителя сбил пламя, но существовала непосредственная угроза перехода огня на всю машину. Сотрудники пожарной охраны Крыма предотвратили дальнейшее распространение огня. В течение нескольких минут огонь был окончательно ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет», - проинформировали в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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