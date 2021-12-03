Происшествия
В Евпатории локомотив и кроссовер не поделили ж/д переезд
В Евпатории на железнодорожном переезде на Лесном шоссе локомотив столкнулся с легковым автомобилем.
Фото очевидцы опубликовали в соцсетях.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Евпатории водитель решил объехать шлагбаум на переезде, в результате его автомобиль застрял на железнодорожных путях.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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