Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +12
море +12

Происшествия

В Евпатории локомотив и кроссовер не поделили ж/д переезд

В Евпатории на железнодорожном переезде на Лесном шоссе локомотив столкнулся с легковым автомобилем.

Фото очевидцы опубликовали в соцсетях.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Евпатории водитель решил объехать шлагбаум на переезде, в результате его автомобиль застрял на железнодорожных путях.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Балаклаве нашли тело новорожденного младенца. Следственный комитет проводит проверку после обнаружения тела новорожденного ребенка в Балаклаве.

В Коктебеле на ходу загорелся автобус. В поселке Коктебель у рейсового автобуса на ходу загорелось колесо.

Молодые парни устроили погром в центре Севастополя. Выпившим людям чем-то не угодила остановка общественного транспорта.

В Бахчисарайском районе сдуло ветром «домик Ниф-Нифа». В Бахчисарайском районе в селе Соколином ураганным ветром снесло дом.

Власть
Власти Крыма хотят выставить земли граждан Украины на принудительные торги

Власти Крыма хотят выставить земли граждан Украины на принудительные торги

В собственности иностранцев остаются боле 6,5 тысяч земельных участков на приграничных территориях Крыма, и скоро муниципалитеты начнут их принудительную продажу.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на Covid-19.

Общество
Какой сегодня праздник 3 декабря

Какой сегодня праздник 3 декабря фото

Сегодня, 3 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации