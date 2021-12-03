В Балаклаве нашли тело новорожденного младенца

Следственный комитет проводит проверку после обнаружения тела новорожденного ребенка в Балаклаве.

Об этом сообщили в главном следуправлении ведомства по Крыму и Севастополю.

«Утром 3 декабря 2021 года в городе Балаклаве у реки местными жителями было обнаружено тело новорожденного. По данному факту … проводится доследственная проверка», – сообщили в управлении СК.

Следователи осматривают место преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти младенца. Ведется поиск лица, причастного к совершению данного преступления.

По данным прокуратуры Севастополя, тело ребенка найдено в мусорном контейнере на улице Новикова. Ведомство также организовало проверку по этому факту.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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