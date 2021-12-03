Происшествия
В Балаклаве нашли тело новорожденного младенца
Следственный комитет проводит проверку после обнаружения тела новорожденного ребенка в Балаклаве.
Об этом сообщили в главном следуправлении ведомства по Крыму и Севастополю.
«Утром 3 декабря 2021 года в городе Балаклаве у реки местными жителями было обнаружено тело новорожденного. По данному факту … проводится доследственная проверка», – сообщили в управлении СК.
Следователи осматривают место преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти младенца. Ведется поиск лица, причастного к совершению данного преступления.
По данным прокуратуры Севастополя, тело ребенка найдено в мусорном контейнере на улице Новикова. Ведомство также организовало проверку по этому факту.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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