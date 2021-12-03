В Бахчисарайском районе сдуло ветром «домик Ниф-Нифа»

В Бахчисарайском районе в селе Соколином ураганным ветром снесло дом.

Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.

Как подметили пользователи соцсетей, сюжет на видео напоминает сюжет из сказки «Три поросенка».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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