Происшествия
В Бахчисарайском районе сдуло ветром «домик Ниф-Нифа»
В Бахчисарайском районе в селе Соколином ураганным ветром снесло дом.
Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.
Как подметили пользователи соцсетей, сюжет на видео напоминает сюжет из сказки «Три поросенка».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Бахчисарайском районе собаку убило током из-за упавших проводов. В Бахчисарайском районе в селе Богатырь жертвой разгула стихии стала собака.
Автоледи под «градусом» устроила ДТП в Симферополе. Крымские правоохранители привлекли к ответственности 45-летнюю женщину, которая повторно села за руль в нетрезвом состоянии и устроила ДТП.
В Крыму упавшая труба убила рабочего. Сотрудник крымского предприятия предстанет перед судом за допущенную по неосторожности смерть рабочего.
В Крыму электричка насмерть сбила неизвестного мужчину. В Крыму в районе города Саки электричка насмерть сбила мужчину, вышедшего на рельсы.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на Covid-19.
Какой сегодня праздник 3 декабря фото
Сегодня, 3 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму местный мэр повторно наказан за пьянство за рулем
Глава администрации Льговского сельского поселения Кировского района Крыма осужден за управление автомобилем в нетрезвом виде.
В ялтинском порту затонуло судно
Согласно оперативной информации о ситуации в Ялте в городе от электроэнергии отключено 125 абонентов и повалено 15 деревьев.
30 ноября
Крым готовится к очередной буре: объявлено штормовое
19 часов назад
Крымчан начали вакцинировать Pfizer и Moderna
24 часа назад
В Крыму прошел грязевой дождь
29 ноября
В Севастополе в рамках благоустройства варварски уничтожили молодые и здоровые деревья
В Севастополе на улице Вакуленчука уничтожили здоровые деревья.