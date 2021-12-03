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Происшествия

Ураган нанес серьезный урон Никитскому ботаническому саду

16:12 пятница, 3 декабря 2021
Ялта
Ураган нанес серьезный урон Никитскому ботаническому саду

фото © ria.ru

Уникальные деревья Никитского Ботанического сада возрастом от 200 до 500 лет уничтожены или пострадали в результате очень сильного ветра в районе Ялты в конце ноября.

Об этом сообщил и.о. заведующего лаборатории дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры сада Владимир Герасимчук.

Максимальная скорость ветра 29 ноября в Крыму зафиксирована на метеостанциях в Никитском ботаническом саду - 32 метра в секунду (115 километров в час), в Алуште - 33 метра в секунду. В ночь на 1 декабря на Ай-Петри зафиксирована скорость ветра 41 метр в секунду (около 148 километров в час).

«Что касается наиболее ощутимых потерь из-за урагана - это падение двухствольного земляничника крупноплодного, это дерево погибло. Оно было старейшим в этом виде, росло на территории нижнего парка, было высажено еще при первом директоре Стевене в 1820-е годы. И на видовой площадке очень сильно пострадал 500-летний дуб пушистый - отломились у самого снования два из трех стволов», - сказал Герасимчук.

Дендрологи займутся спасением оставшейся части дуба, сказал ученый. Он рассказал, что из-за сильного ветра пострадало также много хвойных деревьев.

Самое старое дерево сада - маслина возрастом около 1200 лет и тысячелетняя фисташка не пострадали от непогоды, так как растут в нижней части сада, где порывы ветра были не такими сильными. Устояли и другие «старожилы» Никитского сада.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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