Власть
Центр Симферополя остался без воды
Из-за аварии на сетях холодного водоснабжения сегодня с 9:00 до 20:00 не будет воды в центральной части Симферополя.
Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
Водоснабжение отключили по следующим адресам:
улица Толстого (частично);
улица Набережная 75 (все литеры);
улица Декабристов;
улица Тренева;
улица Шполянской;
улица Морозова;
улица Киевская (частично), а также прилегающие улицы и переулки
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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