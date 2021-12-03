Центр Симферополя остался без воды

Из-за аварии на сетях холодного водоснабжения сегодня с 9:00 до 20:00 не будет воды в центральной части Симферополя.

Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Водоснабжение отключили по следующим адресам:

улица Толстого (частично);

улица Набережная 75 (все литеры);

улица Декабристов;

улица Тренева;

улица Шполянской;

улица Морозова;

улица Киевская (частично), а также прилегающие улицы и переулки

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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