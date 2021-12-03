Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Антиковидные ограничения в Крыму уничтожает малый и средний бизнес ● Крымчан начали вакцинировать Pfizer и Moderna ● Больше 120 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму ● Около 700 тысяч крымчан вакцинировались от COVID-19 ● Пациенты из «красной зоны» в Крыму могут исповедаться у священника
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © pravda.com.ua
За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 451 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
Количество выздоровевших за сутки составляет 867 человек, выздоровевших за весь период – 110 169.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму выделили 72 млн рублей на закупку экспресс-тестов на COVID-19. Правительство Крыма выделило из резервного фонда регионального бюджета 72 миллиона рублей на закупку экспресс-тестов для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Больше 120 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму. На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрирован еще 431 случай новой коронавирусной инфекции.
Около 700 тысяч крымчан вакцинировались от COVID-19. Порядка 700 тысяч крымчан прошли полную вакцинацию от коронавируса.
Крым поддержал законопроект об использовании QR-кодов в транспорте. Общественная палата Крыма поддержала проект ФЗ об использовании QR-кодов в некоторых видах транспорта. ОПРК изучала и в целом поддержала проект закона, внеся в него свои юридические правки.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на Covid-19.
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