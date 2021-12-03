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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

09:02 пятница, 3 декабря 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © pravda.com.ua

За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 451 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Количество выздоровевших за сутки составляет 867 человек, выздоровевших за весь период – 110 169.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выделили 72 млн рублей на закупку экспресс-тестов на COVID-19. Правительство Крыма выделило из резервного фонда регионального бюджета 72 миллиона рублей на закупку экспресс-тестов для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Больше 120 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму. На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрирован еще 431 случай новой коронавирусной инфекции.

Около 700 тысяч крымчан вакцинировались от COVID-19. Порядка 700 тысяч крымчан прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Крым поддержал законопроект об использовании QR-кодов в транспорте. Общественная палата Крыма поддержала проект ФЗ об использовании QR-кодов в некоторых видах транспорта. ОПРК изучала и в целом поддержала проект закона, внеся в него свои юридические правки.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на Covid-19.

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