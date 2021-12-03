Сводка о новых заражениях в Крыму

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За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 451 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Количество выздоровевших за сутки составляет 867 человек, выздоровевших за весь период – 110 169.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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