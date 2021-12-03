Общество
Штормовой ветер сегодня вернется в Крым
МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение на 3-4 декабря из-за сильного ветра и ливней.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления ведомства по Крыму.
«Днем и до конца суток 3 декабря в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду. Кроме того, 4 декабря на всей территории Республики Крым ожидаются дожди, местами сильные (10-20 мм)», – говорится в сообщении.
МЧС обращает внимание, что в таких условиях высока вероятность возникновения опасных ситуаций, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, ДТП, возможны подтопления территорий.
29 ноября вечером в Крыму значительно ухудшилась погода. Штормовой ветер повалил деревья и оборвал провода электропередач. В результате без света остались 56 тысяч человек, ремонтники сообщили о полном восстановлении электроснабжения накануне. На территории полуострова пострадали пять человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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