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Общество

Шторм не обойдет: прогноз на выходные для Крыма

18:10 пятница, 3 декабря 2021
Шторм не обойдет: прогноз на выходные для Крыма

фото © pixabay.com

Холодный фронт принесет в Крым обильные дожди, в выходные дни погода испортится и незначительно похолодает.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«В субботу небосвод затянут многослойные облака, пройдут скоротечные ливневые дожди, температура ночью составит +7…12, днем +10…15 градусов. И это существенно теплее, чем должно быть в это время года по многолетним климатическим значениям», - рассказал Тишковец.

В воскресенье осадков станет меньше, однако незначительно похолодает. Крым «зайдет» в климатическую норму первой декады декабря. Температура воздуха в ночные часы составит +3…8, днем же воздух прогреется до +6…+11 градусов.

Специалист «ФОБОС» добавил, что прогнозируемая на выходных в Крыму непогода не будет носить угрожающий характер, как это было несколько дней назад, когда на полуостров обрушились ураганный ветер и снегопад.

«В этот раз градус опасности я бы не повышал: это будет обычное ухудшение погодных условий, но я не думаю, что это будут «камни с неба», которые крымчане пережили накануне», - заключил он.

Как ранее сообщалось, на этой неделе стихия дважды испытывала Крым на прочность. В центре урагана оказались Симферополь, ЮБК и ряд других районов. Без света остались более 50 тысяч крымчан, повалены сотни деревьев, повреждены десятки машин. На 3 и 4 декабря в Крыму вновь объявили штормовое предупреждение и призвали жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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