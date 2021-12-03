Севастопольцы жалуются на мусорный «день сурка» в городе

Даже предупредительные таблички никого не способны напугать.

Граждане в сообществе «Подслушано в Севастополе» в социальной сети ВКонтакте жалуются на типичную для города мусорную проблему.

«Утро - день - вечер. Вот такая безрадостная картина по улице Бориса Михайлова. Можно сказать, «день сурка», и предупредительные таблички ни в кого страх не вгоняют. Кто-то скажет, что это цинизм, а кто-то подумает, что место намоленное. Есть два выхода: либо установить камеру, либо поставить несколько мусорных контейнеров поблизости. Ну не охранника же туда выставлять для порядка», - говорится в публикации.

«Там вроде лодка (мусорная) была», - прокомментировала пользователь соцсети Елена Шведова.

«Ее убрали и поставили табличку. Все как на Фиоленте», - ответила на комментарий Анна Маханева.

«День сурка» - американский комедийный фильм, вышедший в прокат в 1993 году. В картине главный герой попадает во временную петлю, снова и снова переживая один и тот же день.

В тексте использованы материалы: Форпост

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