Власть
Севастопольцы жалуются на мусорный «день сурка» в городе
Даже предупредительные таблички никого не способны напугать.
Граждане в сообществе «Подслушано в Севастополе» в социальной сети ВКонтакте жалуются на типичную для города мусорную проблему.
«Утро - день - вечер. Вот такая безрадостная картина по улице Бориса Михайлова. Можно сказать, «день сурка», и предупредительные таблички ни в кого страх не вгоняют. Кто-то скажет, что это цинизм, а кто-то подумает, что место намоленное. Есть два выхода: либо установить камеру, либо поставить несколько мусорных контейнеров поблизости. Ну не охранника же туда выставлять для порядка», - говорится в публикации.
«Там вроде лодка (мусорная) была», - прокомментировала пользователь соцсети Елена Шведова.
«Ее убрали и поставили табличку. Все как на Фиоленте», - ответила на комментарий Анна Маханева.
«День сурка» - американский комедийный фильм, вышедший в прокат в 1993 году. В картине главный герой попадает во временную петлю, снова и снова переживая один и тот же день.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Департамент минкульта Крыма предлагает отсудить историческое здание в Евпатории. Частное лицо, владеющее запущенным историческим зданием в центре Евпатории на ул. Революции, 43, забрасывает департамент по сохранению объектов культурного наследия минкульта Республики Крым «неадекватными» письмами вместо проведения необходимых ремонтно-реставрационных работ.
Центр Симферополя остался без воды. Из-за аварии на сетях холодного водоснабжения сегодня с 9:00 до 20:00 не будет воды в центральной части Симферополя.
Свыше двух миллиардов рублей потратят в Крыму на капремонт водовода. До конца текущего года в Крыму капитально отремонтируют водовод, на эти цели выделено 2 миллиарда 486 миллионов рублей, говорится в Распоряжении главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.
Власти Ялты уточнили масштаб разрушений от урагана. Уборка территории населенных пунктов ялтинского региона после урагана продолжается второй день с учетом уточненного масштаба разрушений.
Власти Крыма хотят выставить земли граждан Украины на принудительные торги
В собственности иностранцев остаются боле 6,5 тысяч земельных участков на приграничных территориях Крыма, и скоро муниципалитеты начнут их принудительную продажу.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на Covid-19.
Какой сегодня праздник 3 декабря фото
Сегодня, 3 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В ялтинском порту затонуло судно
Согласно оперативной информации о ситуации в Ялте в городе от электроэнергии отключено 125 абонентов и повалено 15 деревьев.
30 ноября
Крым готовится к очередной буре: объявлено штормовое
23 часа назад
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости