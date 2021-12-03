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Севастопольские родители выступили против введения QR-кодов

14:53 пятница, 3 декабря 2021
Севастопольские родители выступили против введения QR-кодов

фото © pixabay.com

Семейная организация «Берегиня» собирает подписи через форму Яндекса, требуя не нарушать права не вакцинированных граждан.

Родительское сообщество севастопольской общественной организации «Берегиня» собирает подписи через форму Яндекса против введения QR-кодов в России.

Родители посчитали нужным высказать свое крайнее беспокойство, «которое у отдельных граждан переходит в гнев и призыв к решительным действиям».

«Родительское сообщество Севастополя выступает против принятия законопроектов №17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; №17358-8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса РФ и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ» на соответствие их Конституции РФ»… Мы, как родители, здравомыслящие люди, видим, что создается угроза правопорядку и всеми силами хотим ее предотвратить», - говорится в обращении организации.

Севастопольские родители считают, что реальной целью законопроектов является всестороннее ограничение прав не вакцинированных граждан, оказание на них давления и принуждение к тому, чтобы люди делали прививки.

Обращение с подписями севастопольцев собираются отправить в адрес администрации президента России, депутатов Госдумы, Заксобрания и Общественной палаты Севастополя.

«Для учета мнения граждан предлагаем вынести вопрос о необходимости введения QR-кодов на референдум», - говорится в обращении родительского сообщества.

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