Пьяные севастопольцы угрожали прохожим пистолетом и устроили погоню с полицией

Полицейские задержали севастопольцев, устроивших пьяный дебош и погоню с сотрудниками ДПС.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Севастополю.

«34-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, приехал на своей Toyota к 32-летнему приятелю, с которым продолжил распивать спиртное. Потом водитель отправился в находившийся поблизости комиссионный магазин, где купил за пять тысяч рублей пневматический пистолет. Приобретением старшего товарища решил воспользоваться его приятель, который направил пневматическое оружие на девушку, гулявшую с собакой, и пригрозил выстрелить», – говорится в сообщении.

Пока девушка сообщила об инциденте своему молодому человеку, пьяные мужчины вернули пистолет в комиссионку и ретировались на своем автомобиле. Парень девушки обратился в полицию. «В районе 5-го километра Балаклавского шоссе сотрудники ДПС обнаружили разыскиваемый автомобиль и после того, как водитель проигнорировал требование об остановке, начали преследование. Спустя считанные секунды в районе улицы Хрусталева водитель не справился с управлением: иномарка выехала на встречную полосу, а затем за пределы проезжей части и перевернулась», – пояснили в пресс-службе.

МВД также опубликовало видео инцидента и разговора с одним из зачинщиков происшествия. Мужчина с правоохранителями вел себя вызывающе, задавал странные вопросы. У него же спрашивали о мотивах поступков, зачем, в частности, направлял оружие на девушку. «Это она настучала? Хотели поднять настроение общественности!» – ответил он.

Он также вступил в словесную перепалку с полицейским по поводу гонки, которую они с приятелем устроили с сотрудниками ДПС. «Это уже другой разговор. Потому что капитан полиции нарушил свои обязанности. Он выскочил посреди дороги и начал махать своим жезлом на кольце прямо! Там было не две сплошные, там целых четыре сплошных! А чего он выскочил на дорогу? Там никого не должно быть, кроме автомобилей. Если были какие-то подозрения, то надо было развернуться по кольцу, объехать и догнать нас, и остановить только в разрешенном для остановки месте, понял!» – пояснил он свою позицию.

В отношении водителя возбудили административные дела за невыполнение требования об остановке, за отказ от медицинского освидетельствования и за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. Ему грозит лишение прав и штрафы. Сам мужчина госпитализирован.

Пассажир автомобиля, который угрожал прохожей пневматическим пистолетом, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК России (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе экс-чиновнику грозит срок за ремонт квартиры. Крымский Следком предъявил обвинение бывшему замначальника департамента здравоохранения Севастополя, который обвиняется в «получении взятки ремонтом».

Суд в Крыму оштрафовал компанию на 74 млн за невыполнение условий госконтракта. Суд по инициативе прокуратуры оштрафовал на 74 млн рублей строительную компанию, которая провалила выполнение контракта по реконструкции насосной станции Феодосийского водохранилища.

В Крыму инженер ответит за смерть 11-летнего мальчика. Отвечавший за технадзор инженер МБУ «Учетный центр и централизованное обслуживание учреждений Джанкоя» пойдет под суд после гибели ребенка на спортплощадке.

Севастопольские налоговики штрафуют общепит и точки на рынках за несоблюдение кассовой дисциплины. Управление ФНС по Севастополю проводит в регионе проверки в рамках федеральных проектов «Общественное питание» и «Недобросовестное поведение на рынках».