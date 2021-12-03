Прогноз погоды в Крыму на пятницу 3 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 3 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный местами 17-22 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами 17-22 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный местами 17-22 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный местами 17-22 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 7 до 11 градусов. Ветер южный 21 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 79 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью от 10 до 13 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 89 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 13, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер южный 32 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 75 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 12, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер южный 28 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 81 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 12, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер южный 35 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 80 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 39 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 79 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью от 7 до 12 градусов. Ветер южный 23 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 83 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер юго-западный 30 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 82 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 5 до 8 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 86 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 5 до 8 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 86 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 13 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 11, в Николаевке - 13, в Севастополе - 13, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 12, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 9, в Сочи - 15, в Турции - 21, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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