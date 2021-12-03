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Одно из красивейших мест Фиолента утопает в мусоре

Яшмовый пляж после шторма стал похож на свалку.

Расположенный у мыса Фиолент в Балаклавском районе Севастополе Яшмовый пляж утопает в мусоре после шторма, сообщает телеграм-канал «Экологический контроль полуострова», опубликовавший соответствующее видео.

«Пляж Яшмовый весь в мусоре после шторма. На видео действительно помойное ведро, а не прибрежная зона. Видео от 1 декабря 2021 года, и это некогда красивейшее место Фиолента», - написали авторы канала.

Яшмовый пляж сейчас выглядит так:

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