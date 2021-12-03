Происшествия
На «Тавриде» иномарка протаранила грузовик: есть пострадавшие
Авария с участием грузового и легкового автомобилей произошла на трассе «Таврида» в Бахчисарайском районе Крыма, есть пострадавший.
Об этом рассказали в отделе пропаганды крымского управления ГИБДД. ДТП случилось в пятницу днем в районе села Железнодорожное.
«Оба автомобиля двигались со стороны Севастополя в сторону Симферополя. Водитель автомобиля Hyundai Elantra при перестроении столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai, который после этого наехал на дорожное ограждение и опрокинулся. В результате ДТП пострадал водитель грузовика», - рассказали в ведомстве.
По факту аварии проводится проверка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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