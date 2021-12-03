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Происшествия

На «Тавриде» иномарка протаранила грузовик: есть пострадавшие

Авария с участием грузового и легкового автомобилей произошла на трассе «Таврида» в Бахчисарайском районе Крыма, есть пострадавший.

Об этом рассказали в отделе пропаганды крымского управления ГИБДД. ДТП случилось в пятницу днем в районе села Железнодорожное.

«Оба автомобиля двигались со стороны Севастополя в сторону Симферополя. Водитель автомобиля Hyundai Elantra при перестроении столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai, который после этого наехал на дорожное ограждение и опрокинулся. В результате ДТП пострадал водитель грузовика», - рассказали в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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