Странности
На алуштинской трассе водитель повстречал баранов, которые соблюдают ПДД
Водитель ехал по трассе в районе Алушты и неожиданно ему на встречу выбежали бараны.
Что любопытно, животные бежали по своей полосе с соблюдением всех требования правил дорожного движения. Видео он опубликовал в соцсетях.
Пользователи соцсети отметили необычайную организованность животных.
«Они не нарушали ПДД и скорость не превысили».
«А могли бы и на встречу по вашей полосе ломиться».
«Это не так страшно. Хуже, когда бараны на машинах обгоняют в лоб по встречке».
«Что не так? по своей полосе бегут».
«Остановись, прихвати пару баранов, и шикарно отметишь Новый год. Тогда может хозяин задумается, что за стадом все-таки присматривать надо».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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