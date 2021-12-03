На алуштинской трассе водитель повстречал баранов, которые соблюдают ПДД

Водитель ехал по трассе в районе Алушты и неожиданно ему на встречу выбежали бараны.

Что любопытно, животные бежали по своей полосе с соблюдением всех требования правил дорожного движения. Видео он опубликовал в соцсетях.

Пользователи соцсети отметили необычайную организованность животных.

«Они не нарушали ПДД и скорость не превысили».

«А могли бы и на встречу по вашей полосе ломиться».

«Это не так страшно. Хуже, когда бараны на машинах обгоняют в лоб по встречке».

«Что не так? по своей полосе бегут».

«Остановись, прихвати пару баранов, и шикарно отметишь Новый год. Тогда может хозяин задумается, что за стадом все-таки присматривать надо».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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