Происшествия
Молодые парни устроили погром в центре Севастополя
Выпившим людям чем-то не угодила остановка общественного транспорта.
В Севастополе трое сильно пьяных парней разгромили остановочный павильон, расположенный в районе площади Ушакова. Своеобразной проверке на прочность, кроме бокового стекла, подвергся и платежный терминал, экран которого хулиганы, видимо, постарались вырвать.
Добавим, что инцидент не остался без внимания – на место происшествия вскоре прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Несмотря на то, что к этому моменту злоумышленники скрылись, раствориться в ночном городе им не удалось.
«Подходивших по приметам граждан правоохранители нашли в одном из расположенных неподалеку питейных заведений. Подозреваемые 2001 и 2002 годов рождения переданы полицейским», – уточнили в пресс-службе Росгвардии.
Сейчас о безобразии, творившемся на остановке ноябрьской ночью, практически ничего не напоминает – разбитое стекло павильона было убрано, а экран терминала вернули на место.
Напомним, ранее росгвардейцами был задержан 22-летний житель Свердловской области, устроивший драку около конечной остановки троллейбусного маршрута № 20.
В тексте использованы материалы: Форпост
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