Крымский парк львов атаковали мошенники

фото © Новости Крыма

Парк львов «Тайган» в Белогорском районе и ялтинский зоопарк «Сказка» проходят лицензирование, чтобы продолжить работу с января 2022 года.

Процесс получения лицензии затянулся как минимум на год из-за недобросовестных подрядчиков, найденных в интернете, рассказал директор парков Олег Зубков.

«Мы поздно начали процесс лицензирования. Связались с одной новосибирской консалтинговой фирмой, которая обещала сделать весь пакет документов. В итоге потеряли больше года, заплатили деньги этим мошенникам интернетным. Поздно начали с Россельхознадзором процесс лицензирования. Сегодня он в самом разгаре в зоопарке «Сказка» и в парке львов «Тайган». Те замечания, которые есть у специалистов, мы устраняем. Ежедневно и планомерно, надеемся, что в установленный законом срок пройдем процесс лицензирования», – сказал Зубков.

Он отметил, что для прохождения лицензирования для работы по новому законодательству в «Тайгане» и «Сказке» понадобится минимум переделок. «Наши парки имеют самые большие вольеры, экспозиции. Животным комфортно. По всем параметрам построена инфраструктура зоопарков, поэтому переделок – минимум», – отметил Зубков.

По его мнению, новый закон об ответственном отношении с животными, мягко говоря, несовершенен. «Для двух мартышек предусматривать зимние помещения в 20 метров и высотой в несколько метров – это бред. У нас люди не живут в таких условиях, как закон предписывает для мартышек, особенно которые живут большими стаями, живут в дуплах на деревьях. Для медведя тоже, который в природе спит в берлоге, но законодатель предусмотрел «берлогу» в 20 метров только зимнее помещение. Тем более для Крыма, где животные находятся в теплых климатических условиях. Там совершенно нет районирования, не учитываются климатические зоны», – высказал мнение Зубков.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Зубков не исключает подачу иска в отношении матери ребенка, которого покусал тигр в «Тайгане». Олег Зубков, который является владельцем сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе Крыма, где недавно тигр травмировал годовалого ребенка, не исключает подачу встречного иска в отношении матери пострадавшего малыша.

Зубков прокомментировал откушенный палец в парке «Тайган». Олег Зубков записал официальное заявление по инциденту в парке «Тайган».

Следком возбудил дело по факту травмирования ребенка в парке «Тайган». Следователи возбудили уголовное дело после травмирования годовалого ребенка в парке львов «Тайган» в Белогорском районе Крыма.

Запашный рассказал кто виноват в откушенном пальце в парке «Тайган». Причиной происшествия с участием годовалого ребенка в парке львов «Тайган» стало грубейшее несоблюдение техники безопасности со стороны матери пострадавшего, заявил известный российский дрессировщик Эдгард Запашный.