Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● Антиковидные ограничения в Крыму уничтожает малый и средний бизнес ● Крымчан начали вакцинировать Pfizer и Moderna ● Больше 120 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму ● Около 700 тысяч крымчан вакцинировались от COVID-19
Крымчан призвали активнее прививаться для защиты от новых штаммов COVID-19
фото © www.kommersant.ru
Бывший руководитель Роспотребнадзора и экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал крымчан вакцинироваться, чтобы защититься от новых штаммов коронавируса.
Российские вакцины, в частности, защитят от штамма «омикрон», заявил Онищенко в эфире телеканала «Миллет».
«Штамм «омикрон», который пришел из Южной Африки... Я призвал бы вас не паниковать. Во-первых, потому что у нас с вами есть вакцина. Вакцина, которая сегодня есть и в Крыму, и в Севастополе, и которой нужно прививаться», – сказал Онищенко.
По его словам, ВОЗ с участием российских экспертов внимательно следит за распространением заболевания. «На сегодняшний день у нас нет никаких оснований, чтобы сомневаться в том, что люди, получившие вакцинацию, защищены от этого нового штамма», – добавил Онищенко.
По информации министерства здравоохранения Республики Крым, более 700 тысяч крымчан прошли полную вакцинацию от коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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