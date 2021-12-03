Крымчан призвали активнее прививаться для защиты от новых штаммов COVID-19

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Бывший руководитель Роспотребнадзора и экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал крымчан вакцинироваться, чтобы защититься от новых штаммов коронавируса.

Российские вакцины, в частности, защитят от штамма «омикрон», заявил Онищенко в эфире телеканала «Миллет».

«Штамм «омикрон», который пришел из Южной Африки... Я призвал бы вас не паниковать. Во-первых, потому что у нас с вами есть вакцина. Вакцина, которая сегодня есть и в Крыму, и в Севастополе, и которой нужно прививаться», – сказал Онищенко.

По его словам, ВОЗ с участием российских экспертов внимательно следит за распространением заболевания. «На сегодняшний день у нас нет никаких оснований, чтобы сомневаться в том, что люди, получившие вакцинацию, защищены от этого нового штамма», – добавил Онищенко.

По информации министерства здравоохранения Республики Крым, более 700 тысяч крымчан прошли полную вакцинацию от коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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