Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +14
море +12

Коронавирус в Крыму

Крымчан призвали активнее прививаться для защиты от новых штаммов COVID-19

12:16 пятница, 3 декабря 2021
Крымчан призвали активнее прививаться для защиты от новых штаммов COVID-19

фото © www.kommersant.ru

Бывший руководитель Роспотребнадзора и экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал крымчан вакцинироваться, чтобы защититься от новых штаммов коронавируса.

Российские вакцины, в частности, защитят от штамма «омикрон», заявил Онищенко в эфире телеканала «Миллет».

«Штамм «омикрон», который пришел из Южной Африки... Я призвал бы вас не паниковать. Во-первых, потому что у нас с вами есть вакцина. Вакцина, которая сегодня есть и в Крыму, и в Севастополе, и которой нужно прививаться», – сказал Онищенко.

По его словам, ВОЗ с участием российских экспертов внимательно следит за распространением заболевания. «На сегодняшний день у нас нет никаких оснований, чтобы сомневаться в том, что люди, получившие вакцинацию, защищены от этого нового штамма», – добавил Онищенко.

По информации министерства здравоохранения Республики Крым, более 700 тысяч крымчан прошли полную вакцинацию от коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчан начали вакцинировать Pfizer и Moderna. Противопоказаний для ревакцинации западными вакцинами после «Спутника» нет.

В Крыму выделили 72 млн рублей на закупку экспресс-тестов на COVID-19. Правительство Крыма выделило из резервного фонда регионального бюджета 72 миллиона рублей на закупку экспресс-тестов для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Больше 120 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму. На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрирован еще 431 случай новой коронавирусной инфекции.

Около 700 тысяч крымчан вакцинировались от COVID-19. Порядка 700 тысяч крымчан прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на Covid-19.

Общество
Какой сегодня праздник 3 декабря

Какой сегодня праздник 3 декабря фото

Сегодня, 3 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Крыму местный мэр повторно наказан за пьянство за рулем

В Крыму местный мэр повторно наказан за пьянство за рулем

Глава администрации Льговского сельского поселения Кировского района Крыма осужден за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Власть
В Севастополе в рамках благоустройства варварски уничтожили молодые и здоровые деревья

В Севастополе в рамках благоустройства варварски уничтожили молодые и здоровые деревья

В Севастополе на улице Вакуленчука уничтожили здоровые деревья.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации